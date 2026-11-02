Carolina Dieckmann não segura o choro com homenagem emocionante a Preta Gil em festival

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O festival Rock The Mountain, em Itaipava, na Região Serrana do Rio de Janeiro, foi palco de um momento digno de lenços no sábado, 31 de outubro. Sol de Maria, de 10 anos, neta da cantora Preta Gil, emocionou todo mundo ao subir no palco para cantar Sinais de Fogo, um dos sucessos da avó.

A pequena não estava sozinha e contou com a companhia do pai, Francisco Gil. A apresentação rolou durante o show do projeto solo Onda, comandado pelo músico. Antes da entrada da filha, Francisco preparou o terreno e pediu que o público recebesse a menina com muito barulho e vibração.

Quem não conseguiu segurar a onda foi a atriz Carolina Dieckmann. Amiga próxima de Preta, ela estava na plateia e foi flagrada chorando enquanto acompanhava a performance. O registro da atriz aos prantos acabou parando nas redes sociais, provando que a homenagem bateu forte no coração de quem assistia.

Sol de Maria, que é filha de Francisco Gil com a modelo Laura Fernandez, trouxe aquele toque de conexão entre gerações que a gente ama. A cena foi a prova real de que o legado artístico de Preta Gil continua vivo e sendo celebrado pela família diante do público.

Impossível não se emocionar com essa herança musical, né?