Milena e Ana Paula Renault se reencontram na Globo e mandam a real sobre a amizade

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O clima nos bastidores da TV Globo ficou agitado na quinta-feira, 29 de outubro, com o reencontro de Milena e Ana Paula Renault. As duas se viram para a gravação da tradicional vinheta de fim de ano da emissora, momento que acabou virando pauta após a internet começar a criar teorias sobre o motivo de elas não serem mais vistas juntas publicamente.

Milena, que ficou com o vice-campeonato do BBB 26, admitiu, pelo X, que que sentiu receio de ficar frente a frente com Ana Paula, mas justificou que essa reação era natural por conta de tudo que as duas viveram, tanto dentro quanto fora do reality show. Para ela, o reencontro foi difícil justamente por trazer muitas lembranças.

O fim das teorias

Milena resolveu colocar um ponto final nas suposições de que haveria alguma briga entre as duas. Ela deixou claro que ninguém a obrigou a gravar e que amou a experiência. Segundo a mineira, elas eram duas pessoas adultas que tiveram uma amizade com muitos momentos bons e ruins, e que agora apenas seguem caminhos diferentes na vida.

Ela reforçou que ainda existe carinho e que ambas continuam torcendo e desejando o melhor uma para a outra. Para Milena, as pessoas deveriam parar de inventar coisas que não existem, já que o afastamento é apenas um reflexo de vidas que mudaram, e não de um conflito aberto.

Emoções nos bastidores

O impacto do reencontro não foi exclusivo com Ana Paula. Milena contou que também se emocionou ao rever outras figuras marcantes do programa, como o apresentador Tadeu Schmidt. Ela disse que, assim como ao encontrar Tadeu, não segurou as lágrimas, e que foi o segundo encontro fora da casa, no mundo real, com alguém que era muito importante para ela.

Um vídeo publicado pela Globo mostrou a interação das duas durante a produção da música Um Novo Tempo. Milena, que acompanhava os bastidores, chegou a cantar um trecho da canção e aproximou o microfone de Ana Paula para que ela continuasse. Nas imagens, Ana Paula estava com a irmã, Cida Renault, e as três apareceram sorridentes e bem descontraídas.

Profissionalismo ou reconciliação?

Além de Ana Paula, Milena conversou com outros nomes conhecidos da emissora, como Eliana, Sabrina Sato, Alinne Moraes e Nicolas Prattes. No entanto, apesar do clima leve nas gravações, não houve nenhuma confirmação oficial de que as duas tenham selado a paz ou retomado a amizade. O encontro aconteceu em um contexto profissional, o que não significa que as diferenças pessoais tenham sido totalmente superadas.

Ao sair dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, Ana Paula Renault foi abordada por Felipe Alves, da AgNews. Questionada sobre a suposta paz selada com a ex-aliada, Ana Paula respondeu: "Nunca teve problema do meu lado, do nosso lado".