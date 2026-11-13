MC Poze do Rodo assume namoro com influenciadora venezuelana

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MC Poze do Rodo oficializou o namoro com a influenciadora venezuelana Joseimar Muñoz em 12 de novembro de 2026. O cantor preparou uma surpresa romântica para a namorada, que usou as redes sociais para compartilhar a emoção e fazer uma declaração apaixonada.

Embora já estivessem aparecendo juntos há algum tempo, a confirmação pública do relacionamento aconteceu apenas nessa quinta-feira. Poze também postou detalhes da decoração que montou para surpreender Joseimar e mostrou o local onde estão passando esse momento. O artista confessou que ama aquele lugar.