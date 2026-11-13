A Mônica cresceu! Giulia Benite deixa a infância para trás e brilha em novas produções

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Quem ainda lembra da Giulia Benite como a Mônica nos cinemas talvez leve um susto ao ver a fase atual da atriz. Aos 18 anos, ela está deixando os projetos leves da infância para encarar desafios bem mais intensos na dramaturgia.

Um dos grandes marcos dessa mudança foi a entrada no elenco de Arcanjo Renegado, série original do Globoplay. Na quarta temporada, ela interpretou Yasmin, a filha adolescente de Rodolfo, que começou a trama com um comportamento hostil e preconceituoso contra a madrasta, Sarah. Agora, na quinta temporada, que acaba de estrear no streaming, a personagem retorna em um momento de transformação.

Para a atriz, esse papel em uma produção policial é essencial para o seu amadurecimento como jovem adulta. Ela destaca que seu público cresceu junto com ela e vê na série a oportunidade de mostrar uma nova faceta do seu trabalho.

Mas a agenda de Giulia não para por aí. No cinema, ela participou do filme Minha Melhor Amiga, interpretando a filha da personagem de Mônica Martelli, e ainda deu voz à protagonista da animação Bosque Selvagem.

Para fechar com chave de ouro a transição, a atriz fez sua estreia em novelas na TV Globo. Ela integra o elenco de Lá Na Minha Terra, onde interpreta Alice, filha da vilã Ismália. É um papel de destaque que consolida a saída definitiva da era dos quadrinhos para a vida adulta da atuação.

Será que a gente já consegue olhar para ela e não pensar nos dentinhos da Mônica?