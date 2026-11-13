Lucy Alves se identifica com vaqueira que enfrenta machismo em nova novela da Globo

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Lucy Alves se identificou com a personagem Socorro na nova novela das seis da Globo, 'Lá na Minha Terra'. A personagem é uma vaqueira que enfrenta o machismo para perseguir seus próprios sonhos, mesmo quando a família não compreende suas escolhas.

Lucy, que é atriz, cantora e sanfoneira, vê em Socorro uma mulher brasileira destemida. Segundo a artista, a personagem entendeu que precisava ser vaqueira e, para concretizar esse desejo, chegou a deixar a família, apesar do amor que sentia por eles.

O universo das vaqueiras

Para Lucy, a coragem é a palavra principal no vocabulário de quem vive a cultura do vaqueiro. Ela explicou que ser vaqueiro já é um desafio por si só, envolvendo a lida na caatinga e a tarefa de pegar bois fujões. No entanto, para as mulheres, esses desafios são ainda maiores por estarem em um ambiente predominantemente masculino.

A artista destacou que a presença de mulheres vaqueiras é uma realidade atual do Nordeste, atuando tanto no esporte quanto no trabalho cotidiano em fazendas e no cuidado com os animais. Lucy afirmou estar feliz com a responsabilidade de representar essas mulheres e por levar esse recorte regional para a televisão, observando que esse universo furou a bolha e desperta interesse em todo o Brasil.

Bravura e a sanfona

Como integrante da comunidade LGBT+ e instrumentista, Lucy Alves relacionou a trajetória de Socorro com a sua própria vida. Ela comentou que existir no Brasil exige bravura, paixão e a persistência de nunca desistir.

Lucy relembrou o início de sua carreira como sanfoneira, escolhendo um instrumento que não era visto como convencional para mulheres. Na época, ela ouvia questionamentos sobre se seria capaz de dar conta do instrumento. Com o passar do tempo, a artista passou a notar que mais jovens estão seguindo o mesmo caminho e se tornando sanfoneiras com shows próprios.

A identificação com a personagem Socorro vem justamente do ato de acreditar em si mesma quando outros dizem que aquilo não é para ela. Lucy ressaltou que é gratificante acreditar até o fim, mesmo sem saber se daria certo ou se alguém já tinha feito aquilo antes.

Lucy Alves é uma atriz, cantora, compositora e multi-instrumentista brasileira.