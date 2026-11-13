Gabriela Loran exibe biquíni em viagem para Salvador

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Gabriela Loran resolveu compartilhar com a galera os registros de sua recente passagem pela Bahia. Em publicação nas redes sociais na quarta-feira, 11 de novembro, a atriz de 33 anos mostrou momentos em Salvador, com cliques na Praia do Porto da Barra, no Pelourinho e no Afropunk Brasil 2026.

a legenda foi curta e grossa: apenas a palavra “Salvador”. O resultado? Uma chuva de elogios dos seguidores, que não economizaram nos comentários chamando a atriz de perfeita e exaltando a beleza dela. Teve até fã que contou ter encontrado a artista pessoalmente na areia do Porto da Barra.

Mas não é só de praia que a Gabriela vive. Ela está de volta às novelas da TV Globo na trama das seis, “Lá na Minha Terra”, escrita por Mario Teixeira. Na história, ela interpreta a Anamara, a dona de um cabaré e de uma hospedaria na cidade de Lavra Seca.

a personagem é descrita como alguém durona, orgulhosa e independente, que não aceita ser controlada por ninguém. E preparem-se para o barraco, porque Anamara vai entrar em conflito direto com a personagem de Lilia Cabral, a Celestina, principalmente quando Celestina passar a interferir nos rumos do cabaré e da hospedaria.

Para entrar no clima da nova personagem, Gabriela também mudou o visual e escureceu os cabelos. Será que o novo look combina mais com a dona do cabaré ou a gente prefere a versão solar da Bahia?