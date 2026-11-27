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O Ministério da Justiça reclassificou o reality show MasterChef Profissionais na última quarta-feira, 25 de novembro. A atração, que vai ao ar nas noites de terça na Band, agora tem o selo de não recomendado para menores de 12 anos.

O motivo da mudança foram os palavrões ditos durante o programa, tanto pelos participantes quanto pelos jurados Henrique Fogaça e Erick Jacquin.

Olha, a gente sabe que a pressão da cozinha é grande, mas subir a classificação etária por causa da boca dos jurados é outro nível de caos. Será que agora eles vão conseguir se segurar ou o vocabulário vai ficar ainda mais colorido?