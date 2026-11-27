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A Rockstar Games não brinca em serviço quando o assunto é segredo. A atriz e dubladora Issa Lopes revelou que o acordo de confidencialidade para participar de GTA 6 era tão robusto que parecia a papelada de quem está comprando uma casa ou um carro. Segundo ela, era um pacote gigantesco de papéis, mas garantiu que valeu a pena.

Lopes interpretou uma locutora da Cocoteo FM e gravou suas falas em setembro. A experiência foi marcada pelo mistério: a Rockstar nem sequer contou a ela que o projeto era para GTA 6. A atriz só deduziu do que se tratava ao receber um e-mail com o título "Ouvido por milhões". Outra surpresa veio apenas no lançamento do jogo, quando ela descobriu que dividiria a apresentação com Bad Bunny.

Pressão no estúdio

A tensão não parava nos contratos. Diferente de outros trabalhos, Lopes não teve acesso ao roteiro prévio. As gravações aconteceram em tempo real, com o texto aparecendo na tela na hora da fala. A atriz contou que era colocada na hora, sem aviso, e que era melhor mandar bem; depois disso, o que estivesse na frente dela desaparecia.

Mesmo com a pressão, ela elogiou a produtora por dar liberdade criativa, afirmando que a Rockstar queria naturalidade e permitiu que ela fosse ela mesma durante a performance.

Lopes comentou que sua espera foi curta, já que gravou apenas dois meses antes do lançamento. Ela destacou que outras pessoas envolvidas no projeto trabalharam nele por cerca de 10 ou 11 anos.

O clima de segredo extremo também atingiu Amber Wallin. A atriz e comediante, que também participa de GTA 6, escondeu a própria participação de GTA 6 do marido durante dois anos.