Marina Ruy Barbosa aparece sem maquiagem na academia e web foca nas sobrancelhas

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Marina Ruy Barbosa apareceu completamente sem maquiagem em um vídeo gravado no domingo, 15 de novembro. Mesmo sendo final de semana, a atriz bateu ponto na academia acompanhada pelo personal trainer Rodrigo Sangion.

Com um look fitness vermelho Marina chamou a atenção dos internautas. O foco da internet foi para as sobrancelhas da atriz, com internautas comentando que elas quase não aparecem.

Antes de começar os exercícios, Rodrigo Sangion não poupou elogios à dedicação de Marina. O profissional disse que a atriz é um fenômeno e uma máquina, lembrando que, mesmo após o treino de domingo, ela ainda sairia para gravar durante a madrugada inteira.

O registro acontece em um momento em que a artista está solteira, após o fim do noivado com Abdul Fares.

Será que a gente teria essa disciplina toda de treinar no domingo e ainda emendar com gravação na madrugada? A gente já cansa só de imaginar.