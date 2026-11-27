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Bruna Griphao resolveu mostrar que o bronze está em dia. Na última quinta-feira, 26 de novembro, a atriz postou nas redes sociais o resultado de seu físico após passar por uma sessão de drenagem linfática. Para a ocasião, ela escolheu um biquíni preto, exibindo o abdômen definido e a marquinha do sol. No vídeo, ela legendou a publicação apenas com a palavra drenada.

Bruna está 100% focada nos ensaios para o Carnaval 2027. Como musa do Salgueiro, ela se prepara para voltar à Sapucaí, e os preparativos incluem uma série de treinos e ensaios.

Além dos ensaios de carnaval, a atriz também manteve o ritmo com a temporada na Dança dos Famosos. Ela mostrou seu gingado na competição e seguiu na disputa até a rodada do samba de gafieira, quando encerrou sua participação no quadro.

Recentemente, Bruna e Pedro Scooby bateram um papo com Ana Maria Braga, onde relembraram a experiência no BBB. A atriz comentou sobre as amizades que restaram após o BBB 23, explicando que tem algumas pessoas com quem mantém mais contato.

Bruna refletiu sobre como o ambiente do confinamento intensifica as relações, afirmando que os vínculos se estreitam muito ou se tornam odiosos, já que tudo é muito intenso lá dentro, ao contrário do que acontece aqui fora.