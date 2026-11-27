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Blade Runner 2099 estreou no Prime Video no dia 25 de novembro. A obra é uma minissérie com oito episódios e serve como sequência direta de Blade Runner 2049. A trama se passa 50 anos após os eventos do segundo filme, apresentando uma Los Angeles onde a humanidade não ocupa mais a posição dominante.

A história foca em Cora, interpretada por Hunter Schafer, uma fugitiva que tenta escapar de seu passado e das autoridades. Para conseguir liberdade, ela assume uma nova identidade e se torna uma Blade Runner, função que tradicionalmente consiste em capturar replicantes. Durante sua jornada, Cora precisa trabalhar com Olwen, vivida por Michelle Yeoh, uma replicante que está em seus últimos dias de vida. As duas têm a missão de localizar um androide foragido que possui informações capazes de ameaçar a organização da sociedade.

O elenco conta ainda com Dimitri Abolde e Lewis Gribben. Até o momento, a crítica especializada tem elogiado a produção. No Rotten Tomatoes, a série registra 70% de aprovação, embora esse número possa mudar já que o lançamento é recente.

Para quem quer entender a base da história, a franquia começou em 1982 com o filme Blade Runner, o Caçador de Andróides, dirigido por Ridley Scott. Aquele primeiro longa foca em Rick Deckard, um ex-policial que caça replicantes, que são seres humanos artificiais criados via engenharia genética com atributos superiores aos de pessoas normais. Segundo o Legião dos Heróis, esses seres são identificados por testes como o Voight-Kampff, que avalia reações emocionais involuntárias.

Anos depois, em 2017, a saga continuou com Blade Runner 2049. O filme trouxe Ryan Gosling no papel protagonista, ao lado de Ana de Armas, Jared Leto e o retorno de Harrison Ford como Deckard. De acordo com o Legião dos Heróis, no vocabulário da polícia, matar um replicante se chama “aposentar”, como mostra uma cena de Blade Runner 2049.

Será que a Cora consegue fugir do passado ou vai acabar virando a caça?