Acabou: Joana Sanz confirma separação de Daniel Alves

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Joana Sanz confirmou a separação de Daniel Alves na sexta-feira, 13 de novembro. A modelo revelou a decisão ao responder a uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, onde um seguidor questionou se ela acompanhava o marido nos cultos.

O casal estava junto desde 2017 e tem uma filha, Julieta, nascida em novembro do ano passado. Atualmente, Daniel Alves segue o caminho evangélico e chegou a pregar em igrejas pentecostais.

Joana permaneceu ao lado do ex-atleta durante o processo judicial na Espanha. Em fevereiro de 2024, ele foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pelo estupro de uma jovem em uma boate de Barcelona. A sentença indicava que ele jogou a mulher no chão do banheiro da boate, imobilizando-a e penetrando-a sem consentimento. A defesa sempre reforçou que ele é inocente.

Em março de 2025, a Justiça absolveu Daniel Alves, pois os juízes da seção de recursos do Tribunal Superior da Catalunha consideraram que o depoimento da vítima era insuficiente para manter a condenação. Na época, ele já estava em liberdade provisória.

Mesmo com a absolvição, a história não terminou no tribunal. Tanto o Ministério Público de Barcelona quanto a defesa da vítima recorreram da decisão, o que significa que o processo continua aberto.