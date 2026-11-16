Mariah Carey é vista fazendo compras e batendo papo com fãs em shopping de SP

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Mariah Carey resolveu aproveitar o sábado, 14 de novembro, para dar um passeio pelo Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Acompanhada por seguranças, a cantora visitou uma loja de grife, almoçou em um restaurante e aproveitou para posar para fotos com os fãs que a abordaram pelos corredores.

O momento rende vídeos nas redes sociais, incluindo um registro saindo da loja Gucci. Além do passeio no shopping, Mariah também foi vista deixando o hotel onde está hospedada na capital paulista, onde recebeu o carinho do público que aguardava na entrada.

O Natal chegou mais cedo

A visita acontece enquanto a artista se prepara para apresentar seu primeiro show de Natal no Brasil. A turnê, que celebra os 30 anos do álbum Merry Christmas, passará por São Paulo amanhã, 17 de novembro, no Nubank Parque, e pelo Rio de Janeiro no dia 21, na Farmasi Arena.

A performance vai misturar clássicos do disco de Natal com outros sucessos como Hero, We Belong Together, Fantasy e Always Be My Baby. Os ingressos para as apresentações variam entre R$ 247,50 (meia-entrada para pista comum) e R$ 9.995,00 (inteira para a Cadeira Platinum Itaú Personnalité).