A eterna Mônica cresceu! Giulia Benite estrela nova novela da Globo

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Quem lembra da pequena Mônica nos cinemas vai notar que a Giulia Benite cresceu e mudou de ares. Aos 18 anos, a atriz integra o elenco de Lá na Minha Terra, a nova novela das seis da Globo que estreou na semana de 9 de novembro de 2026.

Na trama de Mario Teixeira, Giulia faz sua estreia em novelas interpretando Alice, a filha de Ismália e Cesário. A personagem faz parte de uma família cheia de segredos, o que promete aquele drama que a gente ama acompanhar.

O caminho até aqui foi intenso. Giulia ganhou projeção nacional em 2019, aos 11 anos, quando protagonizou Turma da Mônica: Laços. O sucesso foi tanto que ela repetiu o papel em Turma da Mônica: Lições, em 2021, e em Turma da Mônica: A Série, em 2022.

Mas a atriz não ficou presa ao vestido vermelho. Ela participou da série Segunda Chamada em 2019 e esteve nos filmes Morando com o Crush e De Repente, Miss!, ambos lançados em 2024. Em 2026, ela ainda marcou presença no filme Minha Melhor Amiga e dublou a protagonista da animação O Bosque Selvagem.

Um dos trabalhos mais recentes foi em Arcanjo Renegado, no Globoplay, onde interpretou Yasmin, uma adolescente em conflito. A atriz entrou na produção em 2025 e voltou na quinta temporada, lançada em 12 de novembro de 2026.

Do cinema para o ritmo da TV

Para a Giulia, a transição para a novela é um choque de realidade. Em entrevista, ela contou que a experiência tem sido especial e que está aprendendo todos os dias com a equipe e com o ritmo da TV, que é bem diferente do que ela estava acostumada.

Ela comparou a situação com seu primeiro trabalho, em Turma da Mônica, onde gravava apenas uma ou duas cenas por dia com muita calma. Agora, o jogo mudou completamente.

Segundo a atriz, esse novo desafio está enriquecendo sua carreira e é a realização de mais um sonho profissional. Ela garantiu que está feliz e aproveitando cada segundo desse processo.

Será que a gente consegue parar de enxergar a Mônica nela ou o talento da Giulia vai dominar tudo agora?