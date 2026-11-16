Lauana Prado manda a real sobre as cobranças para mulheres no sertanejo

Entretenimento

Em conversa com a Quem, Lauana Prado garantiu que está preparada para enfrentar situações que coloquem seu valor profissional à prova. A cantora, que falou sobre as cobranças enfrentadas por mulheres no sertanejo, disse: "Sou muito bem resolvida".

Enquanto isso, o mundo dos famosos segue agitado. No Rio de Janeiro, uma influenciadora solteira após o fim do noivado com Léo Pereira foi a um show do sertanejo no domingo, 15 de novembro.

Outra aniversariante contou à Quem os detalhes de uma festa de até nove horas para 260 convidados, com decoração clássica, shows de Paulo Ricardo e Latino e um cardápio que celebra o Cerrado.

A rainha de bateria da Invocada esteve presente no segundo ensaio de rua da escola. Na noitada de samba de domingo, 15 de novembro, Agnes Pimentel e Nathália Zannin foram as primeiras a chegar, e a rainha de bateria, Paolla Oliveira, também era esperada.

Uma atriz e empresária encarou treino no domingo (15), feriado, e foi exaltada por Rodrigo Sangion. A apresentadora e âncora do Jornal Nacional está com Miguel Athayde desde 2011.

Demissões, pacientes desligados e venda do imóvel fazem parte da derrocada da clínica de reabilitação onde Presley Gerber morreu em setembro.

No campo dos romances, um ator e modelo de 21 anos foi fotografado de mãos dadas com uma jovem. É o primeiro romance público dele desde dezembro, quando chegou ao fim o namoro com a cantora Clarissa Müller.