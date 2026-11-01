Mari Gonzalez e Gio Ewbank causam com vestidos iguais de R$ 25 mil em casamento de Juliette

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Mari Gonzalez e Giovanna Ewbank roubaram a cena no casamento da ex-BBB Juliette ao aparecerem com looks idênticos. As duas registraram a coincidência com fotos divertidas nas redes sociais após perceberem que estavam usando a mesma peça.

O modelo Luna, da coleção de primavera de 2026 da marca australiana Zimmermann, é um vestido longo verde pistache com detalhes em renda, sem alça e com um leve decote frontal. A peça tem modelagem blusê e saia esvoaçante, trazendo aquele ar romântico que a gente ama. Em sites de revenda, o vestido exclusivo é avaliado em aproximadamente R$ 25 mil.

O clima de descontração tomou conta da situação, e as famosas combinaram de tirar fotos juntas para brincar com a escolha quase idêntica. O evento de Juliette e Kaique aconteceu na Capela de Nossa Senhora das Graças, no Instituto Ricardo Brennand, em Recife, e reuniu diversas celebridades.

A grife Zimmermann, fundada em Sydney em 1991 pelas irmãs Nicky e Simone Zimmermann, é conhecida por combinar peças de ready-to-wear (pronto-a-vestir) com elementos da moda praia. A marca é famosa por suas silhuetas leves, transparências e babados sofisticados. A atriz Margot Robbie, por exemplo, já usou uma peça da marca no G'Day USA Gala, em janeiro de 2018.

Olha, gastar 25 mil reais para descobrir que você é a gêmea de outra convidada é um nível de luxo que a gente ainda não atingiu. Será que elas combinaram ou o algoritmo da moda decidiu unir as duas?