Avenida Brasil também rendeu casais nos bastidores; relembre os romances

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Avenida Brasil foi um fenômeno absoluto em 2012, mas a emoção não acontecia apenas nas tramas de vingança da Nina. Enquanto o público acompanhava a disputa entre a protagonista e a vilã Carminha, alguns atores decidiram que a sintonia nos bastidores merecia virar romance fora das câmeras.

Débora Falabella, atriz versátil conhecida por personagens emblemáticos, e Murilo Benício, ator e diretor, iniciaram um romance muito discreto. Curiosamente, os dois já haviam sido pai e filha em O Clone (2001).

O romance secreto de Nina e Tufão

O relacionamento entre Débora e Murilo foi bem reservado. A atriz revelou mais tarde que fez questão de manter o namoro em segredo enquanto a novela estava no ar. Para ela, a prioridade era que a vida pessoal não ofuscasse o momento profissional tão importante, evitando que a relação virasse apenas uma fofoca que superasse o sucesso da obra. Segundo Débora, ter essa postura profissional era essencial para que a história de Avenida Brasil não fosse prejudicada.

Já Murilo Benício era bem mais aberto sobre a paixão. Em outubro de 2012, logo após o fim das gravações, ele contou em entrevista que a relação estava em um nível avançado, chegando a dizer que eles estavam praticamente casados. O ator se derreteu ao descrever a namorada como um encanto e afirmou que Débora era a única pessoa que preenchia todos os requisitos essenciais para ser sua companheira. Ele também fez questão de pontuar que nem ele nem a atriz precisaram terminar relacionamentos anteriores para que pudessem ficar juntos.

Mesmo após o início do namoro, o casal manteve a discrição, aparecendo raramente em público, como em aeroportos durante férias ou em restaurantes. Eles usavam alianças de compromisso e dividiam a rotina entre o Rio de Janeiro, onde trabalhavam e onde o ator morava, e São Paulo, cidade onde Débora passava a maior parte do tempo.

Do beijo técnico ao término

Depois de Avenida Brasil, os dois voltaram a trabalhar juntos na minissérie Nada Será como Antes, em 2016. Um detalhe curioso dessa fase foi relatado por Murilo Benício, que contou que o primeiro beijo entre eles durante as gravações dessa nova obra foi técnico. O ator disse que ambos chegaram a rir da situação, justamente por causa do profissionalismo que mantiveram na cena, .

No entanto, nem todo amor de novela dura para sempre. O relacionamento de Murilo Benício e Débora Falabella chegou ao fim em 2019. Assim como começou, o término também aconteceu de maneira discreta, sendo confirmado apenas por meio de suas assessorias de imprensa.

Outro casal e uma separação polêmica

Outro casal que nasceu no set de Avenida Brasil foi formado por José Loreto e Débora Nascimento. Diferente de Benício e Falabella, eles tornaram a relação pública logo que a novela acabou. O romance evoluiu para um casamento, que aconteceu em 2015, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Em 2018, o casal teve a primeira e única filha, a Bella.

A felicidade do casal durou até 2019, quando o casamento terminou em meio a uma polêmica nos bastidores da novela O Sétimo Guardião. Na época, surgiram boatos de que Loreto teria traído a esposa com uma atriz da trama. Débora Nascimento chegou a publicar no Instagram que preferiu manter o silêncio sobre a separação e os rumores de infidelidade para não expor outra mulher.

Embora a assessoria de José Loreto tenha negado a traição na ocasião, o próprio ator admitiu em entrevistas anos depois que se envolveu em polêmicas que acabaram afetando a sua carreira.