Ex-mulher de Wesley expõe traições recorrentes e contratação de acompanhantes

Entretenimento

O clima pesou entre Amanda Martins e Wesley. Na segunda-feira, 26 de outubro, a influenciadora usou as redes sociais para contar os bastidores do fim do seu casamento com o jogador da Roma. Segundo Amanda, o atleta a traiu diversas vezes, inclusive durante a gravidez da filha do casal.

Amanda contou que teve acesso ao celular do lateral-direito e, segundo ela, encontrou o material que comprovava as traições, que eram recorrentes. O relato inclui a contratação de garotas de programa enquanto eles moravam na Europa. Ela afirmou que não foi uma, duas ou três vezes, nem com uma, duas ou três pessoas: foram várias.

Antes de ser confrontado com as provas, Wesley negava tudo. Amanda disse que ele usava apelos emocionais e tentava dizer que ela estava desestabilizada para fugir da responsabilidade. A história só mudou quando ela apresentou o material coletado no próprio aparelho do jogador. Mesmo diante das evidências, a influenciadora afirmou que ele não demonstrou arrependimento e que ele acha normal ter feito tudo aquilo.

Impacto e separação

A rotina de desconfiança cobrou seu preço. Amanda revelou que enfrentou crises de ansiedade terríveis e problemas físicos e emocionais graves enquanto tentava manter a família unida. Ela também contou que houve situações inusitadas no convívio do casal no exterior, como quando o jogador tentou evitar discussões e flagrantes ao ser questionado.

O relacionamento, que havia sido oficializado em maio de 2025, chegou ao fim. Agora, Amanda organiza a logística para deixar a Europa com a filha de um ano, após ter sido pressionada pelo jogador a retornar imediatamente ao Brasil.