Danni Suzuki volta para a Globo em série policial erótica
Danni Suzuki está de volta à Globo. A atriz será uma das estrelas da série Instinto Proibido, produzida pela Mixer em parceria com a empresa.
A estreia da produção está marcada para julho de 2027 no Globoplay.
Policial e erótica? Já queremos ver se essa mistura vai entregar tudo ou se vai ser aquele caos delicioso. Será que a gente aguenta esperar até 2027 para descobrir?
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.