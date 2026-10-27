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Danni Suzuki volta para a Globo em série policial erótica

Mandy Mandopoulos · 27 de outubro de 2026
via Instagram @danisuzuki

Danni Suzuki está de volta à Globo. A atriz será uma das estrelas da série Instinto Proibido, produzida pela Mixer em parceria com a empresa.

A estreia da produção está marcada para julho de 2027 no Globoplay.

Policial e erótica? Já queremos ver se essa mistura vai entregar tudo ou se vai ser aquele caos delicioso. Será que a gente aguenta esperar até 2027 para descobrir?

Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.