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A final do Miss Universo 2026, que celebrou os 75 anos do concurso, terminou com a derrota da representante brasileira, Marcella Kozinski. A derrota revoltou a web.

Marcella, que é modelo e influenciadora, entregou tudo nas escolhas diárias e mostrou que o estilo está no DNA das brasileiras. No desfile preliminar em Porto Rico, ela apostou em um figurino inspirado no guaraná para levar a biodiversidade e a riqueza do país para a passarela internacional.

Durante a competição, a Miss Brasil Universo 2026 também focou em criar conexões com as outras candidatas do mundo todo e se dedicou ao máximo para conquistar o título. O evento aconteceu em uma arena que, curiosamente, já recebeu 31 shows do Bad Bunny.

O desfile preliminar foi marcado por criações inusitadas, beleza e referências culturais, com as candidatas apostando alto na criatividade para tentar convencer o júri.