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O diretor Peter Berg garantiu que Rihanna vai retomar sua carreira musical. Em entrevista à revista Complex, Berg explicou que a cantora faz o que quer e segue seu coração e seus instintos criativos.

O diretor lembrou que, quando Rihanna fez Battleship, ela estava interessada em descobrir como era atuar em um filme de ação de grande produção de Hollywood. Ele afirmou que, depois de lançar ótimos álbuns e construir uma linda família, a artista voltará à música e que o resultado será um hit.

Berg dirigiu Rihanna em Battleship (2012), sua estreia na dramaturgia. Em 2015, ele teria sido contratado para comandar um documentário sobre a cantora, que teria tido os direitos adquiridos pela Amazon em 2019. Embora o diretor tenha dito em 2023 que o filme estava pronto, surgiram rumores de que a Amazon não ficou satisfeita com o final. Paralelamente, Rihanna teria recebido uma proposta da Apple para gravar um novo documentário.

Rumores sobre a volta de Rihanna aos palcos têm sido frequentes, principalmente nos últimos meses. O The Sun revelou que a cantora deve retornar aos palcos ainda este ano para celebrar os 10 anos de ANTI, disco lançado em 2016. O DJ David Guetta também já havia mencionado ter tido contato com a equipe da artista.

Sobre o nono álbum, insiders afirmam que Rihanna estaria buscando referências na discografia da banda Queen para as novas composições. Além disso, o rapper A$AP Rocky, marido da cantora, confirmou que ela estava de fato gravando em estúdio.

Já estamos prontos para dar o play, mas será que o álbum vem mesmo agora ou ela vai nos fazer esperar mais um pouco?