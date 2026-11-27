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Uma jaqueta de couro de qualidade consegue elevar qualquer look na hora e é aquele tipo de investimento que dura a vida toda no guarda-roupa. O problema é que a hora de limpar e cuidar da peça pode virar um verdadeiro pesadelo, principalmente quando surgem aquelas manchas difíceis e bate o medo de acabar estragando o material.

Embora a recomendação dos especialistas seja confiar em profissionais para fazer aquela limpeza profunda, existem situações em que a gente precisa ou quer resolver o problema em casa. Com os movimentos certos e bastante atenção, é possível manter o couro macio, limpo e resistente ao tempo.

O segredo para não cometer erros graves é entender como o couro reage à umidade. As moléculas de água podem remover os óleos naturais do material, o que faz com que a jaqueta desbote ou comece a rachar. Por isso, movimentos bruscos ou deixar a peça de molho são proibidos.

Antes de qualquer tentativa de limpeza doméstica, é fundamental fazer um teste em um lugar escondido. Pode ser na parte interna de um bolso ou na parte de baixo da gola. Isso serve para garantir que o couro não perca a cor e que os produtos escolhidos sejam totalmente seguros para aquela peça específica.

Como o couro é extremamente sensível à água, a peça nunca deve ser mergulhada em água nem lavada na máquina. O caminho certo é usar um produto específico para limpeza de couro ou criar uma mistura de água morna com algumas gotas de sabão neutro. Essa solução deve ser aplicada localmente, usando um pano macio ou uma esponja, fazendo movimentos circulares.

Depois de remover a sujeira, o próximo passo é passar um pano úmido e bem torcido com cuidado. A jaqueta deve secar naturalmente, pendurada em um cabide e longe do sol. Para finalizar o processo e devolver a elasticidade natural ao material, deve-se aplicar um creme de hidratação específico para couro.

Será que a sua jaqueta está precisando de um spa agora ou você prefere não arriscar e levar na lavanderia?