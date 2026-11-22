Marcella Kozinski aposta no guaraná para brilhar no Miss Universo
A paranaense Marcella Kozinski levou uma homenagem ao guaraná para o palco do Miss Universo 2026. O tema foi escolhido para a fantasia da etapa preliminar de Traje Típico, que aconteceu na noite de sábado, 21 de novembro, em Porto Rico.
A modelo e influenciadora representa o Brasil na 75ª edição do concurso mundial de beleza. Será que o look inspirado na fruta vai garantir a coroa para a nossa representante?
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.