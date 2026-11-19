Entretenimento

A cantora Mallu Maia usou as redes sociais para desabafar após virar alvo de piadas de Rafinha Bastos. Ela afirmou ter se sentido humilhada por comentários do humorista, que debochou de sua aparência e de seu trabalho artístico.

Em um vídeo publicado após as declarações do comediante, a artista contou que acordou vendo stories de Rafinha Bastos com um vídeo dela que viralizou. Mallu relatou que as pessoas começaram a zoá-la com closes em seu rosto para humilhá-la e deixou claro que não achou graça nenhuma na situação.

Ela questionou se era papel de um comediante tirar sarro de uma mulher que está fazendo a sua arte, lembrando que vive da música, sustenta a própria casa e é bacharel em canto lírico.

Para a cantora, provocações desse tipo ainda são tratadas como entretenimento. Segundo ela, a internet normalizou a humilhação de mulheres e transformou rostos, corpos, vozes e opiniões em motivo de piada, o que considera assustador.

Mallu Maia afirmou que não encara o episódio com Rafinha Bastos como uma simples brincadeira. Ela pontuou que não esquece o histórico de falas e atitudes do humorista, que considera misóginas, e defendeu que a sociedade também não deveria esquecer.