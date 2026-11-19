Entretenimento

Ana Castela resolveu celebrar a chegada dos 23 anos do jeito que a gente mais gosta: postando aquele biquíni que para tudo. A cantora abriu o álbum de fotos para marcar a data e rapidinho os fãs inundaram as redes sociais com elogios, com muita gente chamando a artista de sereia.

Mas a agenda da Boiadeira não para só nas fotos perfeitas. No dia 17 de novembro, ela subiu ao palco do Nubank Parque para apresentar seu espetáculo natalino. A performance provou que ela realmente sabe como dominar a cena e entregar tudo como uma verdadeira diva.

Entre a vibe de praia e a energia do show, a aniversariante segue entregando tudo e deixando a gente aqui só admirando a beleza e o talento. Será que a gente consegue chegar nos 23 com essa disposição toda?