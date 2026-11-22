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Luísa Arraes resolveu levar a preparação para o papel de Cássia Eller a um nível bem radical. Para interpretar a cantora em “Cássia – O Filme”, a atriz de 32 anos raspou completamente a cabeça, compartilhando a transformação nas redes sociais. No Instagram, ela brincou que descobriu que é muito gata com o novo visual e contou que a mudança trouxe uma sensação de liberdade que ela nem sabia que não tinha.

Para Luísa, a experiência de ficar careca mudou até as coisas mais simples do dia a dia. Ela relatou que agora sente uma diferença enorme ao tomar banho, mergulhar na água ou sentir o vento na cabeça, descrevendo a sensação como se estivesse saindo de uma prisão. Por causa disso, a atriz chegou a recomendar que outras mulheres também experimentem a sensação.

Além do visual

A mudança estética é apenas uma parte do processo de imersão da atriz. Luísa também está fazendo aulas de canto e de violão para dar conta do papel. Além disso, ela mantém um contato diário com registros e entrevistas de Cássia Eller para construir a personagem. Nas redes sociais, ela mostrou que a vibe segue até nos momentos de folga, postando vídeos com a equipe de produção onde o grupo aparece reunido enquanto ela canta Malandragem, sucesso que marcou a projeção nacional da cantora nos anos 1990.

Para chegar ao papel, Luísa passou por um processo seletivo rigoroso que durou cinco meses. Foram mais de cem testes realizados com atores de várias regiões do Brasil até que ela fosse a escolhida. A atriz admitiu que a escalação acabou furando sua bolha e a deixou famosa do nada, já que muita gente passou a acompanhar o trabalho dela após o anúncio, embora tenha pontuado que a fama real pertence a Cássia.

O que veremos na tela

Cássia Eller foi uma das maiores representantes do rock brasileiro da década de 1990. Seu álbum de maior sucesso foi o Acústico MTV, lançado em 2001. O filme vai focar no período entre 1990 e 2001, acompanhando desde a consolidação nacional com Malandragem até a icônica apresentação no Rock in Rio de 2001. A trama também vai abordar a rotina de shows e os excessos que acompanharam a fama.

Um ponto interessante da produção é a intenção de mostrar a face privada da artista. Enquanto nos palcos Cássia era explosiva, na vida pessoal ela era descrita como intensa e tímida. Esse contraste será central na construção da personagem. O longa também vai dedicar espaço à maternidade de Chico Chico e à relação de 14 anos com Maria Eugênia, abordando inclusive o preconceito que a família enfrentou.

Elenco e bastidores

O filme conta com um time de atores para recriar o círculo íntimo da cantora. Olivia Torres interpretará Maria Eugênia, enquanto Stella Rabello e Rui Ricardo Diaz viverão os pais de Cássia. O músico Nando Reis será interpretado por João Côrtes. Já a banda da cantora terá Pâmela Germano como Lan Lan e Daniel Rangel como Tavinho Fialho, baixista da banda da cantora desde 1990 (Lan Lan está na banda desde 1997).

Curiosamente, a ligação de Luísa com a história de Cássia também é pessoal: a atriz namora Chico Chico, filho da cantora e de Tavinho Fialho, desde 2024.

Sob a direção de Diego Freitas, com roteiro de Bia Crespo, Fernando Bonassi e Marcelo Saback, a produção é da Migdal Filmes em parceria com H2O Produções e Diadorim Ideias. As gravações começaram no Rio de Janeiro em outubro de 2026. O lançamento nos cinemas está previsto para 2027, mas ainda não existe uma data definida. Será que a Luísa consegue capturar toda a energia da Cássia no palco?