Lucas Jagger recebe Ronnie Wood em São Paulo e chama guitarrista dos Rolling Stones de 'tio'

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Lucas Jagger recebeu Ronnie Wood, guitarrista dos Rolling Stones, em sua casa em São Paulo. O encontro aconteceu no domingo, 1 de novembro de 2026, mesma data em que o músico fez um show solo no Espaço Unimed para celebrar 60 anos de carreira.

Nas redes sociais, o jovem postou o registro da visita e deu as boas-vindas ao artista chamando-o de tio Ronnie. O carinho na legenda reflete a amizade de longa data entre o guitarrista e Mick Jagger, pai de Lucas.

Ronnie Wood faz parte da banda de rock britânica desde 1975, mas a parceria com Jagger começou antes, em 1973, na gravação da música It’s Only Rock 'n' Roll (But I Like It), que deu nome ao décimo segundo álbum do grupo.

Os Rolling Stones seguem na ativa após seis décadas de história e lançaram o álbum Foreign Tongues em julho de 2026. Imagina ter um 'tio' desses para contar histórias de bastidores do rock?