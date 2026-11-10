Virginia e Zé Felipe: a reconciliação está vindo aí?

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Virginia Fonseca e Zé Felipe estão dando sinais de que a relação continua ótima, mesmo após a separação ocorrida em maio de 2025. No dia 9 de novembro de 2026, a influenciadora provocou o ex-marido ao notar que não havia produtos da marca dela no apartamento dele, em São Paulo. Ela chegou a dizer que o apartamento estava deixando a desejar, mas logo esclareceu na legenda que era apenas uma brincadeira enquanto fazia publicidade de seus produtos.

O clima de proximidade começou a subir no fim de semana anterior a 9 de novembro, quando os dois almoçaram juntos. Mas o que realmente agitou os fãs foi a visita de Virginia à mansão de Zé Felipe na quarta-feira, 4 de novembro de 2026. A influenciadora fez um tour completo pelo imóvel, passando pela área externa, pelos quartos dos filhos e pelo banheiro.

Durante o passeio, os momentos de carinho chamaram a atenção: Zé Felipe deu um beijo na testa de Virginia e afirmou que era o número um na vida dela, o que rendeu gargalhadas da ex-esposa. A interação continuou com Virginia dançando uma música nova do artista. Em outro momento, ela começou a cantar Ana Castela — que namorou Zé Felipe após o término do casamento — ao ver chapéus no quarto de Maria Flor, e o cantor reagiu rindo.

Nas redes sociais, Zé Felipe entrou na brincadeira e sugeriu que estar no topo da vida de Virginia serviria para gerar engajamento. Virginia respondeu agradecendo a moral. O reencontro causou impacto no X, onde seguidores listaram detalhes como abraços, o beijo na cabeça e até uma crise de ciúmes de Zé Felipe por causa de uma fantasia de coelho usada por Virginia no Halloween. Alguns fãs chegaram a dizer que se sentem iludidos com a interação dos dois.

Depois do fim do casamento, Virginia namorou Vini Jr. e Zé Felipe teve um relacionamento com Ana Castela. Os fãs do ex-casal seguem animados com a possibilidade de uma reconciliação.