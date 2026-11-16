Lá na Minha Terra: beijos, flashbacks e nova chegada agitam a novela

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A semana na novela Lá na Minha Terra promete movimentar os ânimos. Raimundo Gerardo vai deixar bem claro que não quer nada com Socorro e vai surpreender Maria Lina com um beijão. Só que a jovem, que já mostrou ter personalidade forte e fez jogo duro, deve perder a paciência com o vaqueiro.

O clima entre Rosenda e Almerindo também deve mudar. Após um período de tensão, os dois devem fazer as pazes e reviver o passado. Teremos um flashback que mostra o dia em que Almerindo se declarou para a sertaneja ao salvá-la de um afogamento.

Para completar a agitação, um novo personagem chega à trama. O Pastor Geison vai aparecer para o velório do Padre Honório e deve chamar a atenção de Saviana.