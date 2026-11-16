Cadê eles? O destino dos bebês mais famosos do cinema e da TV

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Conseguir um papel no cinema ou na TV geralmente exige muito estudo, talento e uma dose de sorte. Mas existe um caminho alternativo e bem mais curto: ser extremamente fofo. Para muitos atores-mirins, a aparência de bebê foi o passaporte para entrar no imaginário popular através de personagens que marcaram época, tanto no Brasil quanto no exterior.

Dos sets de gravação para a ciência e engenharia

Em Anjo Mau, o bebê Theo foi peça fundamental para o desenrolar da trama. Para dar vida ao personagem, a produção escalou os irmãos gêmeos Tiago e Bruno Guimarães. A escolha de gêmeos é uma estratégia comum em produções com crianças muito pequenas, já que existem regras rígidas que limitam o tempo de permanência dos bebês no set de filmagem.

Curiosamente, a descoberta dos dois aconteceu por acaso, enquanto passeavam com a família em um shopping em Botafogo, no Rio de Janeiro. Apesar da exposição inicial, nenhum dos dois decidiu seguir a carreira artística. Tiago seguiu para a área técnica e estudou engenharia elétrica em uma universidade no Mato Grosso. Já Bruno mudou-se para os Estados Unidos, onde se formou em Física e Astronomia, tornando-se pesquisador na Universidade do Novo México.

Gastronomia, música e a vida longe das câmeras

Nos Estados Unidos, a comédia Ninguém Segura Este Bebê, um clássico dos anos 90, apresentou as confusões de Bink, um filho de milionários perseguido por bandidos. O papel foi dividido entre os irmãos Adam Robert e Jacob Joseph Worton.

Assim como os gêmeos de Anjo Mau, Adam e Jacob não transformaram a fama infantil em profissão. Jacob decidiu focar no mundo da culinária, estudando ciência dos alimentos na American University of Delaware e construindo a carreira como chef de cozinha. Por outro lado, Adam dedicou-se às artes sonoras, formando-se em música e trabalhando atualmente no desenvolvimento de projetos de produção de som.

O caso de Marcelinho e a mudança de estado

No Brasil, o personagem Marcelinho, filho dos protagonistas de Por Amor, foi um dos poucos bebês da lista a ser interpretado por apenas um ator: Victor Tavares. O pequeno não parou por aí e chegou a conseguir outros papéis na TV Globo, incluindo a minissérie A Muralha, além de trabalhar como modelo infantil enquanto morava no Rio de Janeiro.

A trajetória de Victor nas telas foi interrompida quando ele tinha cinco anos, devido a uma mudança de sua família para Santa Catarina. Por conta do afastamento geográfico, ele perdeu o contato tanto com a agência de modelos quanto com a emissora. Hoje, Victor é formado em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina e mantém a vida ativa nas redes sociais.

O império fashion das irmãs Olsen

Mary-Kate e Ashley Olsen são, possivelmente, as atrizes-mirins mais conhecidas de todos os tempos. Elas começaram a trabalhar com apenas nove meses de idade na série Três é Demais, onde se revezavam interpretando a caçula da família, Michelle Tanner.

A dupla manteve uma carreira de sucesso até os 18 anos, mas decidiu abandonar o cinema em 2004, no momento em que estavam no auge da fama. O motivo foi a insatisfação com os rumos de suas trajetórias como atrizes. As irmãs redirecionaram seu talento para a indústria da moda, criando a marca The Row. O empreendimento foi extremamente lucrativo, chegando a atingir vendas anuais de 12 milhões de dólares.

É engraçado como a vida dá voltas: alguns viraram cientistas, outros chefs e alguns transformaram a fama em um império de luxo. A gente só não sabe se eles sentem saudade de serem chamados de fofinhos o dia todo.