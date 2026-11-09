Kleber Mendonça Filho revela título de novo filme e quer Wagner Moura no elenco

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O cineasta Kleber Mendonça Filho aproveitou a coletiva de imprensa do Cine Ceará 2026, no sábado, 8 de novembro, para abrir o jogo sobre seu próximo passo. O título provisório do projeto é Correspondente Estrangeiro.

A trama quer mostrar a chegada de alemães ao Recife durante o governo Vargas, focando na divulgação de propaganda nazista na região durante a década de 1930. Para dar vida a esse cenário, o diretor contou que pretende repetir a parceria com o ator Wagner Moura.

Só que o processo de criação está exigindo um esforço hercúleo. Mendonça Filho brincou que, ao contrário dos anos 1970, ele não lembra dos anos 1930. Por isso, ele já está mergulhado em pesquisas e confessou estar com uma pilha de 14 livros para ler e investigar antes de começar.

Mas não para por aí. O diretor também revelou que está trabalhando em outro projeto, desta vez um filme de arquivo sobre o Recife dos anos 1990. Segundo ele, essa década foi fundamental para sua formação como pessoa e artista. Kleber admitiu estar animado com a maior consciência do Brasil sobre a preservação de arquivos.

Imagina a pressão de ler 14 livros só para começar a planejar? A gente aqui mal consegue terminar um livro por ano, mas pelo nível dos filmes do Kleber, a gente sabe que cada página vai virar cena de cinema.