Justiça manda penhorar mansão de R$ 18 milhões de Renato Aragão

Entretenimento

A Justiça do Rio de Janeiro determinou a penhora e a avaliação de um imóvel de Renato Aragão para garantir o pagamento de tributos municipais. A decisão, assinada na terça-feira, 27 de outubro, acontece porque o humorista, de 91 anos, já tinha sido citado sobre a dívida, mas não efetuou o pagamento.

A juíza Kátia Cristina Nascentes Torres, da 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, ordenou que um oficial de Justiça vá pessoalmente ao local realizar a penhora. Renato Aragão será intimado sobre a medida e terá 30 dias para apresentar embargos à execução e tentar contestar a cobrança. Lilian Taranto, esposa do artista, também será intimada.

O luxo da propriedade

A mansão, localizada no Pontal Oceânico, na capital carioca, estava à venda desde maio de 2023 por R$ 18 milhões. O IPTU anual do imóvel é de R$ 40 mil. A propriedade impressiona pelo tamanho: são 3 mil m² de área construída em um terreno de cerca de 48 hectares.

Para quem gosta de ostentação, a casa oferece heliponto, guarita, 10 vagas de garagem e quatro suítes, sendo a principal com closet e banheira de hidromassagem. No primeiro piso, há sala de estar com mais de 100 m², biblioteca, adega, bar, sala de costura, chapelaria, dois escritórios e copa-cozinha planejada.

O lado de fora não fica atrás, com quintal gramado, piscina, churrasqueira, salão de festas, salão de jogos, campo de futebol, quadra de tênis, quadra poliesportiva, pomar e jardins com paisagismo.

É muita área para cuidar, mas a conta do imposto chegou e não quis saber de piada.