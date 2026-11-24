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Quem acompanha Quem Ama Cuida sabe que o público não perdoa, e as últimas semanas provaram isso. Dois pontos específicos da história viraram motivo de debate e críticas nas redes sociais, com telespectadores apontando furos no roteiro que deixaram a galera indignada.

O término de Dora e André

A decisão de Dora, interpretada por Mariana Ximenes, de terminar o namoro com André, vivido por Henrique Barreira, não caiu bem. O motivo foi a chantagem de Ademir (Dan Stulbach), que ameaçou envolver o sobrinho em um processo judicial com conduções ilícitas. Para proteger a carreira de André e evitar que ele fosse preso, a dona da escola de dança resolveu se afastar sem contar nada para o namorado.

Só que a internet não achou a solução tão nobre assim. A crítica geral é que teria sido muito mais fácil Dora abrir o jogo com o amado. O plano sugerido pelos internautas era simples: ela deveria ter revelado a chantagem e combinado com o primo de Pedro (Chay Suede) uma estratégia para frustrar Ademir. Enquanto isso, os dois simulariam o término do romance apenas para que o criminalista baixasse a guarda, mantendo a relação escondida até resolverem a situação.

O 'bonzinho' Arthur

Outro ponto de discórdia é a imagem de Arthur, interpretado por Antonio Fagundes. Enquanto Adriana (Leticia Colin) insiste em pintar o amigo como alguém leal e íntegro, o público resolveu fazer a conta da honestidade do ricaço e a conta não fechou.

Dois fatos colocam em cheque esse caráter exemplar. Primeiro, o caso proibido que ele teve com a própria cunhada, Fábia (Flávia Alessandra). Segundo, a total omissão de Arthur ao não fazer nada para impedir que Pilar (Isabel Teixeira) dilapidasse o patrimônio de Brigitte (Tata Werneck). Para quem assiste, a conclusão é que Arthur é mascarado e egoísta, especialmente por ter passado pano para a irmã em vez de proteger a sobrinha.

Será que a gente ainda acredita em personagem 'bonzinho' que não mexe um dedo pelos outros?