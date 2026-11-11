Identidade do Mago Sombrio finalmente será revelada em Os Anéis de Poder

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Acabou a espera para quem não aguenta mais as teorias: a identidade do Mago Sombrio será revelada nos próximos episódios de Os Anéis de Poder. A confirmação veio de Patrick McKay, showrunner da série, que garantiu que esse é um dos grandes mistérios que serão resolvidos agora na terceira temporada.

A trama retorna hoje, 11 de novembro, com quatro novos episódios. Os capítulos seguintes chegam semanalmente, sempre às quartas-feiras. O novo ano começa com um pulo temporal de cinco anos.

O cenário agora é de guerra total na Terra-média. Sauron construiu sua torre de Barad-dûr em Mordor e está focado em forjar o Um Anel para dominar todo mundo. Enquanto isso, ele distribui os nove anéis para conquistar aliados humanos, deixando os elfos encurralados, o que os leva a buscar ajuda em Númenor.

A história do Estranho e do Mago Sombrio se passa em Rhûn, onde Sauron também entregará um anel. Com a Terra-média em chamas, o vilão agora encara uma coalizão formada por elfos, homens e anões. Se a gente tiver sorte, o mistério do mago é resolvido logo, antes que a gente esqueça quem é quem nesse tabuleiro.

Será que a revelação vai ser óbvia ou vai explodir a cabeça de todo mundo?