Ator de Snape corta assunto sobre JK Rowling e defende direitos trans

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Paapa Essiedu não quis nem saber de papo sobre JK Rowling. Em entrevista à Vanity Fair, o ator, escalado para viver Severo Snape na nova série de Harry Potter da HBO, encerrou o assunto na hora quando foi questionado sobre sua relação com a autora da franquia, dizendo que não queria falar sobre ela de jeito nenhum.

O clima é tenso porque, antes de entrar para o elenco, Essiedu assinou uma carta aberta contra a decisão da Suprema Corte do Reino Unido que não considera mulheres trans como mulheres e homens trans como homens. Em maio, Rowling chegou a comentar o posicionamento do ator no X, afirmando que não acredita em tirar o emprego de pessoas por causa de crenças legalmente protegidas, mesmo que sejam diferentes das dela, e que não usaria seu poder para demiti-lo.

Mesmo evitando a autora, Essiedu não fugiu de falar sobre seus valores. Ele afirmou acreditar profundamente que pessoas trans, queer e de todas as cores e credos têm o direito de serem tratadas com respeito, dignidade e segurança em qualquer lugar, seja no trabalho, em casa ou na rua.

A nova série da HBO Max tem estreia prevista para o Natal de 2026. A primeira temporada terá oito episódios e a produção já confirmou que a história não será contada apenas pelo ponto de vista de Harry. As gravações começaram no último verão.

O elenco já tem nomes confirmados: Dominic McLaughlin será o Harry Potter, Arabella Stanton será a Hermione Granger e Alastair Stout viverá Ron Weasley. O grupo conta ainda com John Lithgow como Alvo Dumbledore, Richard Durden como o Professor Binns e Johnny Flynn como Lúcio Malfoy.

Sinceramente, com esse elenco novo, a gente só quer saber se o Snape vai ter a mesma vibe misteriosa ou se vai ser totalmente diferente. E vocês, estão ansiosos ou preferem os filmes?