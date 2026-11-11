Cheiro de academia? 3 dicas para suas roupas de treino não ficarem com odor ruim

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Todo mundo já passou por aquele momento desesperador: você abre a bolsa da academia e é atingido por aquele odor característico de roupa usada. Mesmo que você tenha lavado tudo na última vez, parece que algumas camisetas, leggings e meias decidiram guardar o suor e o cheiro como se fosse missão de vida. Com o tempo, a própria bolsa de treino acaba ganhando uma personalidade olfativa nada agradável.

O problema nem sempre é a falta de lavagem. O ponto central são os tecidos sintéticos, muito comuns em roupas esportivas, que conseguem reter suor, oleosidade e bactérias. Isso faz com que o cheiro ruim continue ali mesmo depois que a peça passa pela máquina. Se você ainda deixa as roupas suadas por horas dentro de uma bolsa fechada, está criando o ambiente perfeito para que esse odor piore ainda mais.

Mas calma, não precisa jogar todo o seu guarda-roupa de treino fora nem tentar disfarçar tudo com perfume. Algumas mudanças simples na rotina, tanto antes quanto depois do treino, resolvem a situação.

O perigo da bolsa de treino

O passo mais importante e simples é: nunca esqueça as roupas suadas dentro da bolsa. Quanto mais tempo as peças ficam úmidas e amassadas em um espaço fechado, mais fácil fica a proliferação de microrganismos que causam aquele cheiro insuportável.

Assim que chegar em casa, a regra é tirar tudo da bolsa imediatamente. Se você não for colocar as roupas direto na máquina de lavar, deixe que elas sequem primeiro. O erro fatal é deixar as peças emboladas dentro da bolsa ou jogadas em um canto do banheiro, onde a umidade continua agindo.

Além das roupas, a própria bolsa merece atenção. Se ela acumula umidade, suor e roupas molhadas repetidamente, o acessório também começa a cheirar mal e passa esse odor para as peças limpas.

Atenção na hora da lavagem

Pode parecer estranho, mas usar sabão demais não garante roupas mais limpas. Na verdade, o excesso de detergente pode deixar resíduos nas fibras do tecido, o que acaba prendendo as substâncias que causam o mau cheiro.

Antes de jogar tudo no tambor, é fundamental conferir a etiqueta de cada peça e seguir as instruções de lavagem do fabricante. Outro ponto importante é não lotar a máquina. As roupas esportivas precisam de espaço e de água suficiente para que a limpeza seja eficiente e completa.

Outro detalhe que muita gente ignora é o tempo de espera após o ciclo da máquina. Deixar as roupas limpas paradas no tambor por horas é um erro. O ideal é retirá-las o mais rápido possível e garantir que sequem adequadamente.

O combate à umidade

A umidade é a maior inimiga das roupas de academia. Se você dobra e guarda as peças na gaveta sem que elas estejam totalmente secas, elas podem desenvolver aquele cheiro típico de roupa guardada ou mofada.

O segredo é estendê-las bem para que a secagem seja completa e, só então, guardá-las em um local limpo e seco. Essa mesma regra vale para as toalhas de treino: nada de deixá-las amassadas dentro da bolsa após a atividade física.

Se mesmo seguindo todo esse ritual alguma peça continuar com um cheiro forte, pode ser que as fibras tenham retido odores profundos. Nesses casos, a peça pode precisar de um cuidado diferente, sempre respeitando as orientações de quem fabricou a roupa.

No fim das contas, não existe produto mágico. O truque é tirar a roupa suada da bolsa, lavar da maneira correta e secar totalmente. É simples, mas é o que garante que você não seja traído pelo próprio look antes mesmo de começar o próximo treino. Será que você é do time que tira a roupa da bolsa na hora ou deixa ela 'curando' lá dentro por três dias?