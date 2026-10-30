Giovanna Gold deixa A Fazenda 18 após trajetória cheia de barracos

Entretenimento

As cortinas de A Fazenda 18 se fecharam para a atriz Giovanna Gold. Mesmo entregando performance e entretenimento ao longo de sua trajetória no reality rural, ela não conseguiu conquistar o público em uma Roça feminina disputada com Darlin Ferrattry e Maíra Charken. O resultado foi a eliminação, após receber 27,12% dos votos.

Desde o primeiro dia de confinamento, Giovanna não economizou na entrega. Ela viveu fortes emoções e passou por diversas fases, indo de visitante a loba, o que garantiu que ela desse o que falar tanto dentro quanto fora da sede. A atriz chegou ao programa como visitante e, para garantir seu lugar no elenco oficial da temporada, precisou lutar por uma vaga. Ela se destacou rapidamente, mas não justamente por fazer amigos: a atriz construiu uma verdadeira coleção de rivais logo de cara.

Essa personalidade marcante, somada às polêmicas e aos memes que serviu, fez com que ela fosse a mais votada entre os quatro visitantes, recebendo 44,14% dos votos do público para entrar no jogo. No entanto, a convivência não foi pacífica. Já nos primeiros dias, Giovanna protagonizou uma confusão na área dos animais. Tudo começou quando ela pediu para que Ariela Carasso fizesse silêncio pelo coletivo, o que despertou a fúria da empresária. Mesmo sob ataque, a atriz manteve a classe, mas deixou claro que não recuaria em nenhum embate.

A primeira grande briga da temporada foi entre Giovanna e Darlin Ferrattry. A rivalidade nasceu de algo banal: uma simples brincadeira que acabou virando uma das maiores inimizades do reality. Em um momento descontraído, Giovanna mexeu as mãos molhadas em direção ao rosto de Darlin, plantando a semente do caos. A partir daí, as duas armaram barracos em quase todos os cantos da sede, com Darlin resolvendo dar o troco na mesma moeda, mantendo o desgosto mútuo até o fim.

Outro conflito marcante envolveu o médico Lucas Bissoli. A treta começou porque ele, alegando ser educado, referia-se à peoa apenas como senhora. Giovanna avisou algumas vezes que preferia termos mais descontraídos ou, se fosse para manter a formalidade, que o correto seria senhorita. Lucas não gostou da resposta e os dois acabaram batendo boca.

No quesito alianças, Giovanna não teve muita sorte. Ela não formou grandes amizades, embora mantivesse uma relação boa com Igor Monteiro, Stephanie, Tina Calamba e Murilo Dias. Por não ser muito querida pelo elenco, ela recebeu nove votos na primeira formação de Roça, sendo que quatro deles vieram de uma vez só, dados por Mayk Leão. No desempate para o segundo banquinho da berlinda contra Darlin, a Fazendeira Fran Almeida escolheu Giovanna. Para piorar, ela foi vetada da Prova do Fazendeiro pela mãe da cantora Lexa, caindo direto na votação do público. Mas o público deu uma nova chance e ela voltou para a competição.

De volta ao jogo, a atriz tentou novas estratégias. Ela se aproximou do grupo de Jottapê e foi acolhida pela Alcateia, participando até de uma cerimônia de uivos para se tornar oficialmente uma loba. A partir daí, Giovanna passou a comprar todas as brigas dos seus aliados, além de criar as suas próprias. Um dos episódios mais tensos foi um barraco pesado com Mayk na piscina, que passou dos limites e resultou em uma advertência ao vivo dada por Adriane Galisteu.

Devido a uma série de falas consideradas problemáticas, Giovanna acumulou nove indicações até a sexta berlinda da temporada. Mais uma vez, ela foi vetada da Prova do Fazendeiro e não teve chance de tentar escapar da Roça, ficando dependente do voto do público, que desta vez decidiu pela sua saída.

Será que o jogo fica mais calmo ou mais sem graça agora que a loba foi embora?