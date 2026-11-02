Marieta Severo completa 80 anos e a gente refresca a memória sobre as filhas dela

Entretenimento

Marieta Severo completa 80 anos neste 2 de novembro de 2026. Com quase seis décadas de carreira na televisão, teatro e cinema, a atriz segue como uma das referências mais admiradas da nossa teledramaturgia.

Quem acompanha a trajetória da veterana sabe que ela viveu um casamento de mais de trinta anos com o músico e compositor Chico Buarque. A união, que rolou entre 1966 e 1999, deixou como fruto três filhas: Silvia, Helena e Luísa Buarque.

O trio cresceu imerso nas artes e na música, mas cada uma seguiu seu próprio caminho, transitando entre os palcos e a discrição total. Silvia nasceu em 1969, em Roma, época em que Marieta e Chico moravam na Itália por conta do cenário político brasileiro. Já Helena e Luísa nasceram no Rio de Janeiro, depois que a família retornou ao Brasil.

Recentemente, Marieta decidiu dar um tempo dos contratos de exclusividade de longo prazo com a TV Globo para ter mais autonomia na agenda. A decisão veio depois de papéis marcantes, como a vilã Sophia em O Outro Lado do Paraíso e a cozinheira Noca em Um Lugar ao Sol, além dos 14 anos interpretando a Dona Nenê em A Grande Família.

Agora, a atriz prefere focar em formatos mais curtos, como minisséries e participações especiais, além de se dedicar ao Teatro Poeira. O espaço cultural fica no bairro de Botafogo, no Rio, e é administrado por ela e pela atriz Andréa Beltrão desde 2005.

Sinceramente, a autonomia de agenda da Marieta é a meta de todo mundo, né? Quem não queria trocar a correria do dia a dia por um teatro em Botafogo?