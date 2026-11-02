Sasha Meneghel está grávida e tem irmãos que ninguém conhece

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Sasha Meneghel e o marido, o cantor João Lucas, anunciaram nas redes sociais que estão esperando o primeiro filho. O casal compartilhou fotos da barriga e imagens do ultrassom para dar a notícia.

Enquanto a família se prepara para a chegada do bebê, surge aquele detalhe que muita gente não sabia: Sasha tem dois irmãos mais novos. David, de 12 anos, e Mikael, de 11, são filhos do ator Luciano Szafir com Luhanna Melloni.

Diferente de Sasha, que cresceu sob os holofotes por ser filha da Xuxa, os meninos vivem longe da fama e têm a privacidade bem preservada. Eles raramente aparecem em público, e as poucas vezes que surgem são em eventos de família.

Em maio de 2026, por exemplo, David e Mikael marcaram presença em um desfile da marca de roupas de Sasha em São Paulo, onde posaram para fotos e prestigiaram a irmã. Fora isso, as únicas aparições dos dois costumam ser em posts de aniversários e celebrações nas redes sociais de Luciano e Luhanna.

Mesmo com a diferença de idade, a estilista mantém um vínculo próximo com os irmãos e acompanha de perto o crescimento deles. Agora, essa relação ganha um novo membro com a vinda do sobrinho.