Ana Castela parece ter eleito a Disney como destino favorito para momentos românticos

Entretenimento

Ana Castela parece ter um destino favorito para quando quer viver momentos românticos: a Disney. A cantora sertaneja chamou a atenção nas redes sociais por repetir passeios pelos famosos parques de diversão dos Estados Unidos, com diferentes companhias. Gustavo Mioto, Zé Felipe e, mais recentemente, Jon Vlogs entraram para a lista de famosos que curtiram a experiência ao lado da artista.

Ana Flávia Castela, a Boiadeira, é cantora, compositora, musicista e atriz brasileira. Ela começou a carreira musical em 2021 com o single Boiadeira e estourou nacionalmente em 2022 com a música Pipoco, em parceria com Melody e DJ Chris no Beat.

O custo da diversão em Orlando

Para quem quer seguir os passos da Boiadeira e visitar o complexo Walt Disney World, na Flórida, é preciso preparar bem o bolso. A Disney é um dos destinos mais procurados do mundo, atraindo turistas com seus castelos, montanhas-russas e atrações baseadas em personagens icônicos, mas os preços acompanham a fama.

Os ingressos para os parques não têm um valor fixo. Eles variam dependendo da data da visita, de qual parque a pessoa escolheu entrar e de quantos dias pretende passar por lá. De forma geral, as entradas individuais começam na faixa de 119 dólares, sem contar os impostos. Em períodos de maior movimento, o valor pode passar dos 200 dólares. Os 119 dólares equivalem a aproximadamente 1.088,70 reais.

Além dos ingressos: passagens e hotéis

O investimento para aproveitar a viagem completa vai muito além do acesso aos parques. Só as passagens aéreas de ida e volta entre o Brasil e Orlando podem custar entre 3 mil e 6 mil reais por pessoa, variando conforme a época da viagem e a antecedência com que a compra é feita.

Na hora de escolher onde dormir, a diferença de preços é gritante. Quem busca economia consegue encontrar hotéis com diárias a partir de aproximadamente 400 reais. Já quem prefere o luxo de se hospedar em resorts dentro do próprio complexo Disney pode gastar mais de 3 mil reais por noite.

Gastos extras e o orçamento final

O orçamento também é impactado por alimentação, transporte e compras. Uma refeição rápida dentro dos parques pode custar entre 15 e 25 dólares por pessoa (pouco mais de 136 reais), sem incluir bebidas ou sobremesas. Para quem busca exclusividade, existem restaurantes temáticos, experiências especiais e serviços para pular filas que encarecem consideravelmente a conta final.

Fazendo uma simulação para dois turistas brasileiros em uma viagem de cinco dias, incluindo passagens, hospedagem, ingressos, comida e transporte, o custo estimado fica entre 20 mil e 40 mil reais. Esse valor pode subir ainda mais se a escolha for por hotéis sofisticados e serviços VIP.

Vale lembrar que esses números são apenas uma simulação para turistas e não o valor que Ana Castela e seus acompanhantes efetivamente gastaram. A repetição do destino rendeu até comparações bem-humoradas com Larissa Manoela, que também já teve relacionamentos associados a viagens para a Disney.