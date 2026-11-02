Juju Salimeni enfrenta perrengues para chegar a ensaio da Unidos da Tijuca

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Juju Salimeni não teve vida fácil para chegar ao ensaio de rua da Unidos da Tijuca na quinta-feira, 29 de outubro. A modelo enfrentou uma série de imprevistos, incluindo aeroporto lotado, trânsito absurdo e chuva, e brincou que o Carnaval nem tinha começado e ela já estava no perrengue.

Para completar a lista de problemas, Juju ainda teve dificuldades para abrir a mala e conseguir acessar seu figurino. Mesmo com todo esse estresse, ela levou a situação com bom humor nas redes sociais, comentando que a chuva serviu como um batismo para lavar a alma e que se sente em casa na agremiação.

O retorno à escola marca a volta da modelo ao Carnaval carioca após oito anos. Juju já havia sido musa da Unidos da Tijuca por três temporadas seguidas e contou que guarda lembranças especiais da época, já que foi lá que conheceu o Carnaval do Rio.

Atualmente rainha de bateria da Barroca Zona Sul, em São Paulo, ela confessou que estava com saudade da energia da Sapucaí. Para Juju, a emoção de desfilar na Avenida é algo único e difícil de explicar para quem nunca viveu a experiência.

Com a trajetória no Carnaval chegando aos 16 anos em 2027, a modelo afirmou ter orgulho de tudo o que construiu, ressaltando que sempre tratou a atividade com seriedade, carinho e respeito. Só esperamos que a mala colabore nos próximos ensaios, porque ninguém merece esse tipo de perrengue antes da folia!