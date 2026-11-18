Entretenimento

Ed Gama resolveu usar seu espaço no Domingão com Huck, no domingo 15 de novembro, para dar um toque na nova novela das seis da Globo, Lá na Minha Terra. Durante um papo sobre as origens dos convidados, o humorista — que é de Maceió — resolveu exagerar no sotaque nordestino e mandou a real sobre uma das cenas mais criticadas da novela.

Sem filtro, ele disparou que era do interior das Alagoas, do sertão, e que bebia água na cabaça todos os dias. A provocação foi certeira: ele estava ironizando a personagem Maria Lina, vivida por Arianne Botelho, que surgiu no primeiro capítulo da novela carregando justamente uma cabaça para transportar água.

O problema é que a internet não deixou passar. Muita gente detonou a cena nas redes sociais, acusando a produção de retratar um Nordeste totalmente ultrapassado, já que a história da novela se passa em 2026. Ou seja, a conta não bateu.

Luciano Huck, que tem 55 anos, não quis entrar na polêmica e mudou de assunto rapidinho. O apresentador apenas comentou que Ed Gama é um homem que estudou direito e agradeceu a presença do humorista no programa antes de seguir com a atração.