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Helena Ranaldi está de volta aos folhetins da TV Globo. Após passar longe das novelas da emissora desde 2014, quando atuou em Em Família, a atriz foi confirmada no elenco de Romance em SP. A trama, escrita por Thelma Guedes, marca o retorno das novelas na faixa das 22h e tem estreia prevista para abril de 2027.

Na história, Helena interpretará Heloísa, a segunda esposa de Thales, personagem vivido por Herson Capri. O casal faz parte da família Kalafatis, que tem influência no mercado da moda. A personagem de Helena deve perceber que o casamento chegou ao fim e partirá em busca da própria felicidade.

O núcleo familiar ainda inclui Nico, filho dos dois, interpretado por Jaffar Bambirra. Ele entrará em uma disputa pela sucessão dos negócios da família com Leon, irmão por parte de pai, vivido por Renato Góes.

Já a protagonista da trama será Clarice, personagem de Marina Ruy Barbosa. Ela será uma motorista de aplicativo na periferia de São Paulo que luta para pagar o tratamento da madrinha doente. A produção será curta, com um total de 32 capítulos.

Em uma entrevista de 2020 ao podcast Novela das 9, Helena Ranaldi comentou que sentia saudades da televisão, mas que precisava de um bom personagem e de um convite interessante para voltar ao Rio de Janeiro e gravar uma novela. Na ocasião, ela também destacou a importância de Manoel Carlos em sua carreira, afirmando que as personagens que criou com o autor ainda são lembradas pelas pessoas depois de tantos anos.

Será que a volta da Helena vai trazer aquele clima de novela clássica para as 22h ou a trama curta de 32 capítulos vai deixar a gente querendo mais?