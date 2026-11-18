Entretenimento

A atriz Clara Moneke reagiu com leveza à cantada que Simaria deu em seu namorado, Breno Ferreira. Em um post que mostrava o momento, Clara comentou que é impossível não se encantar pelo parceiro e disse que entende a sertaneja. A própria Simaria também reagiu ao vídeo com risadas.

O episódio aconteceu no domingo, 15 de novembro, durante a Dança dos Famosos no Domingão com Huck. Enquanto avaliava o desempenho de Breno, Simaria aproveitou para elogiar a beleza do ator e perguntou se ele também estava na pista. Breno, porém, foi categórico ao responder que não está disponível.

Mesmo com a negativa, a cantora continuou na brincadeira e comentou que quem sabe em outra vida, já que o negócio dela está trancado há cinco anos e precisaria de um destranco.

Breno Ferreira continuou na competição ao lado de Diego Martins e Giovanna Cordeiro, formando o trio com a maior pontuação no ritmo de samba de gafieira.

Na mesma noite, Simaria apresentou sua nova música, Tô Bem, em sua estreia na carreira solo. Durante a participação, a artista se emocionou ao falar sobre o período em que ficou longe dos holofotes para cuidar dos filhos e enfrentar uma depressão profunda, descrevendo como a fase mais difícil de sua vida.