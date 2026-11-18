Ian McKellen comemora volta como Magneto em Vingadores: Doutor Destino
Ian McKellen está de volta ao papel de Magneto. Em conversa com a Empire sobre Vingadores: Doutor Destino, o ator contou que foi muito bom não ter sido esquecido. Ele brincou que sabe que o Magneto continua na memória do público porque, pelo menos uma vez por dia, alguém aparece para falar com ele sobre X-Men.
O filme marca o retorno de vários nomes da antiga fase da Fox, como Patrick Stewart no papel de Professor X, James Marsden como Ciclope, Alan Cumming como Noturno, Kelsey Grammer como Fera, Rebecca Romijn como Mística e Channing Tatum como Gambit.
O grande destaque da trama será Robert Downey Jr., ator que viveu o Homem de Ferro na Saga do Infinito do MCU e agora assume o papel de antagonista como Doutor Destino. A direção fica por conta dos irmãos Anthony e Joe Russo, com roteiro de Michael Waldron e Stephen McFreely.
Além do grupo de X-Men, outros veteranos do MCU confirmaram presença: Chris Evans como Steve Rogers, Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como Capitão América, Sebastian Stan como Soldado Invernal, Paul Rudd como Homem-Formiga, Winston Duke como M'Baku e Letitia Wright como Shuri/Pantera Negra.
O longa chega aos cinemas em 16 de dezembro e ainda passará pela CCXP26. Será que o Magneto consegue ser mais caótico que o novo Doutor Destino ou vai só dar aula de como ser um vilão clássico?