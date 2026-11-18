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Tony Bellotto usou as redes sociais na segunda-feira, 16 de novembro, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. Em um vídeo publicado no Instagram, o músico contou que está melhorando e confirmou a intenção de retornar aos palcos nos próximos shows dos Titãs.

O artista precisou se afastar por recomendação médica de uma apresentação da banda que aconteceu no dia 7 de novembro, em São José dos Campos. No vídeo, ele agradeceu as mensagens de carinho e fez um agradecimento especial aos companheiros de banda — Branco, Brito, Mário, Beto e Alê — por terem assumido o show. Bellotto revelou que acompanhou a performance pela internet.

Além do compromisso musical, o guitarrista também teve que cancelar sua participação no Congresso de Oncologia Clínica. Ele foi substituído por duas médicas, Fernanda Caparelli e Ana Coradasi.

A ausência do músico no show de São José dos Campos foi comunicada oficialmente pela banda no dia 6 de novembro. Na época, a assessoria informou que ele teve uma intercorrência clínica e foi levado ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A equipe não abriu detalhes sobre a causa exata do problema de saúde desta última internação.

O histórico recente de saúde de Tony Bellotto inclui o diagnóstico de câncer de pâncreas em março de 2025. Na sequência, em abril daquele ano, ele passou por uma cirurgia para a retirada do tumor e realizou sessões de quimioterapia. O músico havia retomado as atividades com os Titãs em agosto de 2025 e passou a compartilhar publicamente sua jornada de cuidados com a saúde.

Embora tenha dito que está bem e que nos veremos logo, Tony não definiu uma data exata para voltar a tocar ao vivo. Torcida total para que ele volte logo ao seu lugar na guitarra!