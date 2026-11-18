João Hilbert brilha na passarela da Misci em São Paulo
O desfile da marca Misci, criado pelo estilista Airon Martin, agitou a Casa Domschke, em São Paulo, na tarde de terça-feira, 17 de novembro. O evento marcou o lançamento da coleção Inverno 2027 e reuniu vários famosos.
O grande destaque foi João Hilbert. Antes de encarar a passarela, ele posou para as câmeras e depois surgiu com um look que não passou despercebido: boné do Brasil, camisa com sobreposições, calça larga e um acessório de miçangas que cobria desde a cabeça até a cintura, incluindo o rosto e os braços. Corajoso, hein?
João segue os passos dos pais, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, que também foram modelos no começo da carreira. Ele e o irmão gêmeo, Francisco, entraram oficialmente para o mundo da moda em setembro de 2024, quando tinham 16 anos, assinando com a agência WAY Model.
Na época da estreia, a internet foi inundada de elogios. Os gêmeos postaram um portfólio em preto e branco, com Chico focando em fotos solo e João compartilhando registros com o irmão. O público não poupou elogios, chamando-os de maravilhosos e desejando sucesso na nova jornada.
Para relaxar antes de voltar ao trabalho, João e a família passaram uns dias na Flórida, nos Estados Unidos. Fernanda Lima compartilhou nas redes sociais que eles se divertiram em quatro parques da Universal Studios, inclusive com a filha caçula, Maria Manoela, de sete anos. Segundo ela, a estratégia foi fazer um parque por dia para aproveitar cada segundo da experiência.
O desfile da Misci também contou com a presença de Rainer Cadete, Kadu Dantas, Leandro D'lucca, Didi Wagner, Maria Casadevall, Cleo Pires e Lara Silva.
Será que a gente consegue encarar aquele look de miçangas no dia a dia ou fica só na passarela mesmo?