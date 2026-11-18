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Fãs de Paolla Oliveira apontaram um detalhe que, para eles, reforça os rumores de um romance entre a atriz e o surfista João Chianca, conhecido como Xumbinho. Tudo começou com uma fotografia publicada nas redes sociais, na qual um detalhe no fundo da imagem chamou a atenção dos seguidores.

O móvel que aparece na publicação seria semelhante ao que existe na casa de Paolla, em Teresópolis. Muitos acreditam que o surfista estava na residência da atriz. Os rumores já circulam há algum tempo.

Até agora, nem Paolla nem João confirmaram qualquer relação amorosa. De acordo com amigos próximos, a situação é mais tranquila e eles estariam apenas se conhecendo.

Alguns amigos da atriz sugerem que João pode estar apenas aproveitando a visibilidade para crescer nas redes sociais. O termo biscoiteiro foi usado para descrever a suposta intenção do surfista de ganhar engajamento devido ao possível romance com a atriz.

Enquanto os dois seguem discretos, a internet continua analisando cada pixel das fotos para descobrir a verdade. Será que o amor nasce de um móvel combinando ou é só estratégia de marketing?