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Pedro Scooby resolveu aproveitar o sol do último sábado, 14 de novembro, e postou no Instagram uma foto sem camisa e de bermuda, posando ao lado de sua prancha de surfe. A legenda foi simples: O sol voltou. Amém. Mas quem não deixou a postagem passar batido foi a ex-mulher, Cintia Dicker, que entrou na brincadeira e comentou: Bom, hein!!! Que o sol voltou.

O comentário da modelo, que recebeu quase 400 curtidas, foi o estopim para que os seguidores começassem a especular se aquele 'Bom, hein!' significava que o sol — ou a relação dos dois — estava realmente voltando. A interação aconteceu cerca de três meses após a separação do casal ter sido tornada pública.

O caos nos comentários

A internet não perdoa e, claro, o foco mudou rapidamente do clima para a aparência física do surfista. A publicação do ex-BBB ultrapassou as 62 mil curtidas e virou um verdadeiro campo de piadas. Uma seguidora, que conseguiu a mensagem mais curtida do post com mais de 2,7 mil likes, brincou que ele teria ido surfar e voltado com o peixe dentro da bermuda.

Outras pessoas seguiram a mesma linha, com comentários como Fiquei surda com esse volume todo e Tira o peixe que ele trouxe dentro desse calção. Além das piadas com o volume da bermuda, o shape de Scooby foi alvo de diversos elogios, com internautas chamando-o de galã, trincado e destacando que ele está com um ótimo físico.

E a reconciliação?

Com a interação pública entre os dois, a curiosidade dos fãs disparou. Muita gente começou a questionar se a saudade bateu e se haveria uma volta. Alguém chegou a comentar que não foi só o sol que voltou, enquanto outra pessoa afirmou já ter entendido quem realmente voltou para a vida de quem. A diversão foi geral, com seguidoras confessando que estavam rindo alto com as teorias nos comentários.

No entanto, apesar de toda a movimentação e do clima de flerte digital, Pedro Scooby e Cintia Dicker não fizeram qualquer anúncio oficial sobre uma possível volta. Até agora, a interação foi apenas isso: uma brincadeira pública nas redes sociais.

Como foi o término

Para quem não está por dentro, Pedro Scooby, surfista luso-brasileiro, e Cintia Dicker, atriz e modelo, confirmaram o fim do casamento no final de agosto. Eles estiveram juntos por sete anos, tendo começado a namorar no fim de 2019 e oficializando a união no ano seguinte. Na época do anúncio, Scooby revelou que eles já estavam separados há dois meses e não dividiam mais a mesma casa.

O surfista também fez questão de blindar a imagem do casal, declarando que não houve traição nem desrespeito na decisão do término e pedindo que todos respeitassem aquele momento. Ele afirmou que, mesmo separados, manteriam uma relação próxima. O casal tem uma filha, Aurora, de três anos. Pedro também é pai de Dom, de 14 anos, e dos gêmeos Liz e Bem, de 10 anos, frutos de seu relacionamento anterior com a atriz Luana Piovani.

Sinceramente, com esse nível de interação, quem não torceria por um 'reboot' nesse romance?