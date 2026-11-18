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Samira Sagr não brincou em serviço para ver Mariah Carey em São Paulo. A influenciadora e ex-BBB compartilhou com os seguidores um visual inspirado na capa do álbum Rainbow, lançado em 1999, para acompanhar a cantora na turnê Christmas Time.

Para conseguir o efeito, Samira pintou manualmente um conjunto de regata e short branco, recriando um figurino que já é considerado um clássico da cultura pop. Em um vídeo com cenas de clipes da artista, ela brincou que a diva teria sido descongelada só para vir ao Brasil.

O show em São Paulo aconteceu na terça-feira, 17 de novembro, no Nubank Parque, com público estimado em 20 mil pessoas. A turnê segue para o Rio de Janeiro, onde a cantora se apresenta no dia 21 de novembro, na Farmasi Arena.

Sinceramente, a dedicação da Samira em pintar a própria roupa é o nível de fã que a gente aspira ter. Quem mais teria coragem de encarar um pincel pra homenagear a Rainha do Natal?